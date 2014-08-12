Порошенко обсудил с главой Красного Креста, как отправить на Донбасс гуманитарную миссию

Как сообщает пресс-служба Главы государства, Петер Маурер отметил, что высоко ценит инициированную Президентом Украины международную миссию гуманитарной помощи. Он заверил, что Международный Комитет Красного Креста готов предоставлять этой миссии всяческое содействие.

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Стороны достигли договоренности о том, что Красный Крест берет на себя решение всех организационных и логистических вопросов международной миссии. Петер Маурер сообщил Петру Порошенко о намерении направить в Украину руководителя регионального отделения Красного Креста.

Глава государства пригласил Президента Международного Комитета Красного Креста посетить Украину в перспективе. Петер Маурер с благодарностью принял приглашение Президента Порошенко.