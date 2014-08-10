Террористы над Молодогвардейском обстреляли украинский самолет - Права справа

В воскресенье, примерно в 21.30, над городом Молодогвардейск террористами был обстрелян украинский самолет.

Об этом Еспресо.TV сообщил активист Луганской общественной организации "Права справа" Дмитрий Снегирев. Читайте такжеПилоту сбитого Миг-29 удалось вернуться в украинских военных Снегирев отметил, что боевиками было совершено шесть залпов, стреляли из Суходольска. По оперативным данным самолет вышел из зоны поражения невредимым.

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