Террористы над Молодогвардейском обстреляли украинский самолет - Права справа
23:58, 10 августа 2014Политика
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В воскресенье, примерно в 21.30, над городом Молодогвардейск террористами был обстрелян украинский самолет.
Террористы над Молодогвардійськом обстреляли украинский самолет / radioscanner.ru
Об этом Еспресо.TV сообщил активист Луганской общественной организации "Права справа" Дмитрий Снегирев.
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Снегирев отметил, что боевиками было совершено шесть залпов, стреляли из Суходольска.
По оперативным данным самолет вышел из зоны поражения невредимым.
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