Террористы над Молодогвардейском обстреляли украинский самолет - Права справа

23:58, 10 августа 2014
Политика
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В воскресенье, примерно в 21.30, над городом Молодогвардейск террористами был обстрелян украинский самолет.

radioscanner.ru

Об этом Еспресо.TV сообщил активист Луганской общественной организации "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Снегирев отметил, что боевиками было совершено шесть залпов, стреляли из Суходольска.

По оперативным данным самолет вышел из зоны поражения невредимым.

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