С понедельника в Нацгвардии создадут Оперативную эскадрилью беспилотников - Аваков

С понедельника в составе Национальной гвардии Украины будет создана Оперативная эскадрилья беспилотных летательных аппаратов.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.

Аваков сообщил, что сегодня, 10 августа, на полигоне Нацгвардии в Новых Петровцах Юрий Касьянов и его команда представляли прототипы тактических разведывательных дронов.

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По мнению главы МВД, «волонтеры проделали блестящую работу. Вместе с командующим Национальной гвардии Степаном Полтораком приняли решение:

1. Объединяем усилия наших исследовательских и опытных групп по тактическим беспилотникам.

2. С понедельника в составе Национальной Гвардии будет создана Оперативная эскадрилья беспилотных летательных аппаратов.

3. На основе прототипов представленных группой Касьянова формируем задание на создание боевых тактических беспилотных дронов в самый короткий срок».