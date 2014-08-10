С понедельника в Нацгвардии создадут Оперативную эскадрилью беспилотников - Аваков
На основе прототипов собираются создать боевые тактические беспилотники в самый короткий срок.
С понедельника в составе Национальной гвардии Украины будет создана Оперативная эскадрилья беспилотных летательных аппаратов.
Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.
Аваков сообщил, что сегодня, 10 августа, на полигоне Нацгвардии в Новых Петровцах Юрий Касьянов и его команда представляли прототипы тактических разведывательных дронов.
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По мнению главы МВД, «волонтеры проделали блестящую работу. Вместе с командующим Национальной гвардии Степаном Полтораком приняли решение:
1. Объединяем усилия наших исследовательских и опытных групп по тактическим беспилотникам.
2. С понедельника в составе Национальной Гвардии будет создана Оперативная эскадрилья беспилотных летательных аппаратов.
3. На основе прототипов представленных группой Касьянова формируем задание на создание боевых тактических беспилотных дронов в самый короткий срок».