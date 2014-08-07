На Луганщине при попытке взорвать железнодорожный мост погиб террорист - СНБО
13:49, 07 августа 2014Политика
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В результате взрыва частично повреждена пешеходная часть моста.
Представитель Информационного центра СНБО рассказал о ситуации на Луганщине / Фото УНИАН
Вчера в Беловодском районе Луганской области при неудачной попытке подрыва железнодорожного моста через реку в селе Евсуг погиб террорист.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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По его словам, в результате взрыва частично повреждена пешеходная часть моста.
“На месте происшествия остались фрагменты тела одного из диверсантов”, - сказал Лысенко.
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