На Луганщине при попытке взорвать железнодорожный мост погиб террорист - СНБО

Вчера в Беловодском районе Луганской области при неудачной попытке подрыва железнодорожного моста через реку в селе Евсуг погиб террорист.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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По его словам, в результате взрыва частично повреждена пешеходная часть моста.

“На месте происшествия остались фрагменты тела одного из диверсантов”, - сказал Лысенко.