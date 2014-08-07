Столкновения на Майдане Независимости прекратились, шины догорают

Как передает корреспондент УНИАН, на самом Майдане догорают остатки дров и шин, повсюду разбросаны кучи мусора, люди ведут себя спокойно, правоохранителей не видно, на Крещатике остаются две машины "скорой помощи", врачи которых до того оказывали медицинскую помощь участникам столкновений.

Коммунальщики и пожарная техника покинули Крещатик.

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Как сказал УНИАН первый заместитель председателя Шевченковской РГА Киева Илья Сагайдак, сегодня работникам коммунальных служб удалось освободить от баррикад и палаток проезжую часть от ул. Михайловской до Майдана Независимости, а также от Европейской площади до ул. Институтской и частично со стороны ул. Прорезной.

При этом Сагайдак отметил, что перед этим в течение месяца велись переговоры с жителями Майдана относительно освобождения проезда в центре Киева, но они так ничем и не закончились.

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Как сообщал УНИАН, сегодня около 9 часов утра возле Дома профсоюзов на Майдане Независимости в центре Киева коммунальщики начали разбирать баррикады. Возле них находилось большое количество правоохранителей. Работники ГАИ перекрыли проезд частным автомобилям на территорию от Европейской площади до Майдана Независимости, где обычно в последнее время парковались машины. В то же время возле сцены Майдана собрались представители самообороны с палками, которые призвали правоохранителей снять маски и не совершать никаких действий против тех, кто проживает в палатках.

В какой-то момент "майдановцы" подожгли шины, начали бросать в правоохранителей брусчатку, спровоцировав столкновения.