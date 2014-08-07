Меркель хочет помочь Украине с техникой для охраны границы - Брок

Об этом интервью ТСН заявил депутат Европарламента, председатель Комитета иностранных дел ЕП и соратник канцлера Германии Ангелы Меркель Эльмар Брок.

Что касается военной поддержки со стороны Евросоюза, Брок считает, что говорить на эту тему сейчас были бы неправильным.

"Цель европейцев и Америки - достичь политического и дипломатического решения. Военное противостояние закрыло бы путь к переговорам", - пояснил евродепутат.

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"Однако мы считаем, и Ангела Меркель сама на этом настаивает, что Украине стоит помочь с техникой, чтобы она имела возможность эффективно контролировать границу с Россией и прекратить поставки оружия и боевиков", - отметил Брок.

По его словам, канцлер активно приобщается к вопросам, чтобы помочь Украине техническим оснащением, чтобы увеличить количество международных наблюдателей ОБСЕ.

"Но мы ни в коем случае не хотим, чтобы этот конфликт стал международным и привел к такому результату, как в Приднестровье. Украина такого не хочет, украинское правительство этого не хочет. Авторитет над всей украинской территорией, включительно с контролем границ, должен оставаться в руках украинского правительства", - отметил Брок.

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Также политик объяснил, почему Германия так решительно отсекает вопрос членства Украины в НАТО

. "Сейчас говорить о расширении НАТО означало бы лить масло в огонь. Мы хотим достичь дипломатического решения. Потому что по статье 5 Вашингтонского договора это (принятие Украины в НАТО - ред.) означало бы, что НАТО вступило в войну с Россией. И этого никто в мире не может хотеть. Потому что это может привести к конфронтации с участием ядерного оружия. Поэтому сейчас это вопрос времени. И украинское правительство также объявило, что вступление в НАТО пока не рассматривается", - сказал Брок.