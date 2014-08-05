Комбат "Донбасса": Единственное, что может остановить Россию - это поток гробов

Об этом заявил в интервью Фокусу командир батальйона "Донбасс" Семен Семенченко.

"Почему не арестовуются российские активы, почему не прерваны экономические отношения?! У власти такая позиция: нельзя это делать, потому что Россия пойдет на вторжение. Но вторжение пока невыгодно самой России. И чем больше мы будем защищаться, тем меньше ей будет это выгодно. Единственное, что ее сейчас может остановить – это поток гробов, которые поедут из Украины в восточном направлении", - заявил Семен Семенченко.

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По его словам, украинская армия почти не изменилась.

"Просто солдаты психологически уже готовы воевать – это уже большой шаг вперед, но в остальном ничего не поменялось: структура, организация, логистика на том же низком уровне, как и раньше. Нужно немедленно переходить с советской модели на модель НАТО. Даже в условиях блокады со стороны западных стран на передачу военных технологий и вооружений, нам надо выезжать за счет диаспоры, даже за счет контрабанды, подкупать кого-то и т.д. Сейчас цель оправдывает средства", - подчеркивает он.