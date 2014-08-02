Генеральный прокурор РФ не отвечает на письма относительно летчицы Савченко - Ярема
Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема заявляет, что Генпрокуратура РФ не отвечает на его запрос относительно арестованной Россией украинской летчицы Надежды Савченко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ярема сказал сегодня во время брифинга.
”Я пишу письма по нашей Савченко к генеральному прокурору Российской Федерации Чайке, но ответов абсолютно никаких нет. Они с нами не желают общаться”, - сказал Ярема.
В то же время он выразил надежду, что со временем эта проблема будет устранена и ”у нас будет нормальное сотрудничество”.
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Как сообщал УНИАН, Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападение на украинских военных.
Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки». Украинская власть заявляет, что Савченко похитили террористы в Донбассе, и потом передали российским властям. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко.
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Летчицу удерживают в СИЗО Воронежа. 25 июля Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Савченко до 30 августа, отказавшись выпустить ее под залог в 500 тыс. рублей.