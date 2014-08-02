Генеральный прокурор РФ не отвечает на письма относительно летчицы Савченко - Ярема

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ярема сказал сегодня во время брифинга.

”Я пишу письма по нашей Савченко к генеральному прокурору Российской Федерации Чайке, но ответов абсолютно никаких нет. Они с нами не желают общаться”, - сказал Ярема.

В то же время он выразил надежду, что со временем эта проблема будет устранена и ”у нас будет нормальное сотрудничество”.

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Как сообщал УНИАН, Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападение на украинских военных.

Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки». Украинская власть заявляет, что Савченко похитили террористы в Донбассе, и потом передали российским властям. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко.

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Летчицу удерживают в СИЗО Воронежа. 25 июля Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Савченко до 30 августа, отказавшись выпустить ее под залог в 500 тыс. рублей.