Во Львове уменьшат количество депутатов горсовета до минимума

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление горсовет утвердил сегодня. Также он рекомендовал Львовскому областному совету принять решение об определении общего состава Львовского городского совета в таком количестве.

Депутаты также обратились к Львовскому городскому голове с требованием сократить количество чиновников в горсовете и оптимизировать их премирование.

Как отметил депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук, сократить состав депутатского корпуса горсовета по действующему законодательству имеет право областной совет.

«В соответствии с сегодняшним решением, мы инициируем уменьшение количественного состава депутатов ради экономии средств из бюджета. Этим постановлением мы рекомендуем Львовскому областному совету принять решение об определении общего состава Львовского городского совета в количестве 60 депутатов – это, согласно действующему законодательству, минимальное значение. Также мы предлагаем областному совету установить минимальный состав депутатского корпуса во всех местных советах Львовской области”, - сказал Мельничук.

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Как отметил городской голова Львова Андрей Садовый, эта каденция до конца будет с нынешним количеством депутатов.

„Ми говорим о следующей каденции. Соответствующее решение должен поддержать и проголосовать областной совет», - отметил мэр.

На данное время в Львовском городском совете 90 депутатов.

Как сообщал УНИАН, на сессии 10 июля городской голова Львова Садовый предложил на следующем пленарном заседании сессии горсовета рассмотреть постановление об уменьшении количества депутатов. Был подготовлен проект постановления, которым Львовский городской совет рекомендует Львовскому областному совету после назначения очередных, внеочередных местных выборов принять решение об определении общего состава Львовского городского совета в количестве 60 депутатов».