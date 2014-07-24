В вопросе гарантирования безопасности Украины должны фигурировать США - эксперт

Об этом сказал эксперт Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

Он отметил, что сейчас встал вопрос о защите от внешней угрозы.

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«И тут мы все заинтересованы - те, кто за НАТО и против, чтобы кто-то вступился за Украину в конфликте с неравными силами. У нас сейчас уникальная ситуация, когда нам не до выбора. Кто нам предложит свою помощь, то нужно и соглашаться, но из двух вариантов, кто мог бы предложить и прогарантировать - это так или иначе должны фигурировать США, которые являются крупнейшей военной силой в мире. То есть, защитить от РФ нас может кто-то, кто сильнее ее. Это может быть либо формат двусторонней безопасности сделки, которые США имеют с различными государствами мира, или формат НАТО, в котором США играют ведущую роль», - сказал эксперт.