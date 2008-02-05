Ющенко привезет из Женевы ”домашнюю работу”

Украина планирует за две-три недели провести подготовительную работу относительно ратификации протокола о вступлении во Всемирную торговую организацию.

Об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции после церемонии подписания протокола о вступлении Украины в ВТО.

Президент подчеркнул, что Украина 14 лет шла к этому моменту – вступлению в ВТО - и поэтому дома эту работу необходимо выполнить очень быстро. Он считает, что для перевода сегодняшнего протокола понадобится две-три недели, после чего он сразу будет передан в парламент для ратификации.

Одновременно, по словам В.ЮЩЕНКО, он будет просить создать в Верховной Раде рабочую группу, которая будет заниматься разработкой и адаптацией 11 законопроектов, которые еще необходимо принять в ближайшее время.

«В ближайшие три недели мы сделаем основную подготовительную работу, остальное время пойдет на согласование», - сказал Президент.