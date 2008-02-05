Ющенко подписал протокол о вступлении Украины в ВТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Паскаль ЛАМИ подписали протокол о вступлении Украины в ВТО.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония подписания состоялась в Женеве в штаб-квартире ВТО.

Как сообщал УНИАН, перед этим Генеральный совет ВТО одобрил отчет рабочей группы относительно вступления Украины в эту организацию, а также проект протокола.

Как известно, Украина должна ратифицировать протокол о вступлении до 4 июля 2008 года. Полноправным членом ВТО страна станет через 30 дней после ратификации документа.

Выступая на Генеральном совете ВТО, Президент Украины пообещал, что Украина не будет откладывать вопрос ратификации протокола и других необходимых технических документов.