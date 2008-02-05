Ющенко: мы перешли Рубикон

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает, что Украина в самые сжатые сроки выполнит все процедурные требования, которые дадут возможность стране стать полноправным членом Всемирной торговой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в выступлении на Генеральном совете ВТО в Женеве.

Президент поблагодарил все стороны, которые принимали участие в процессе присоединения Украины к ВТО.

«Мы перешли Рубикон интеграции в глобальное экономическое пространство», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства также выразил мнение, что присоединение к ВТО станет системным фактором развития национальной экономики.

«По процедуре вступления нашей страны в ВТО Украина должна ратифицировать протокол до 4 июля текущего года. Вместе с этим должны быть приняты 11 технических законопроектов, одобрены несколько документов на уровне правительства и министерств. Убежден, как Президент, так и правительство, и Верховная Рада приложат все усилия для того, чтобы все процедурные требования были выполнены в как можно более сжатые сроки», - отметил Президент.