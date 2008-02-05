Генеральный Совет ВТО одобрил вступление Украины

Генеральный совет Всемирной торговой организации сегодня на своем заседании в Женеве одобрил вступление Украины в ВТО.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, председательствующий на заседании Генерального совета посол Республики Чили Марио МАТУС, который занимается в ВТО украинским вопросом, поставил на голосование решение об одобрении отчета рабочей группы и проекта протокола о вступлении Украины в ВТО.

Генеральный совет ВТО поддержал эти решения, после чего М.МАТУС поздравил с этим присутствовавшего на заседании с Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Посол напомнил, что торжественная церемония подписания протокола состоится в 17.15 по киевскому времени, а также отметил, что полноправным членом ВТО Украина станет через 30 дней после ратификации документа в Верховной Раде.

Руководитель рабочей группы по Украине напомнил, что процесс присоединения Украины ко Всемирной торговой организации начался в 1993 году и только в 2005 году этот процесс был ускорен.

Он поблагодарил В.ЮЩЕНКО за ускорение этого процесса.

М.МАТУС также сказал, что Украина является примером для других стран как страна, которая идет путем либерализации экономики, в частности в сельскохозяйственной сфере.

Кроме того, М.МАТУС сообщил, что в отчете рабочей группы, кроме протокола о вступлении Украины в ВТО, есть график уступок и условий относительно присоединения к рынку товаров, а также график специфических условий присоединения к рынку услуг.