1+1 медиа запускает международный новостной телеканал

За контентное наполнение канала будет соответствовать вновь созданная редакция, которая войдет в структуру департамента информационного вещания 1+1 медиа. Вещание будет вестись на английском языке.

«Для нас, как одной из ведущих украинских медийных компаний, важно предоставить международному сообществу доступ к реальным фактам и событиям в Украине, России и странах СНГ. К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями широкомасштабной информационной войны со стороны государственных СМИ России. Мы считаем, что можем на это ответить, а именно - объективной информацией, построенной на принципах цивилизованного мира - со всеми точками зрения, без лжи и искажений. "Ukraine today"- наш вклад в поддержку европейского выбора Украины» - комментирует Александр Ткаченко, генеральный директор 1+1 медиа.

Генеральным продюсером телеканала назначена Татьяна Пушнова, которая с сентября 2011 года занимает должность шеф-редактора ТСН.

Со временем планируется расширение редакции, а также запуск вещания канала на русском языке.

Канал будет бесплатным и доступным через спутник Hotbird в этом году на территории Европы и уже со следующего года на территории США. В редакции, кроме украинцев, также будут работать граждане стран ЕС.

Напомним, что у ТСН уже есть опыт сотрудничества с международными журналистами. С мая журналисты центра новостного вещания ВВС - New Broadcasting House в Лондоне - вживую выходят в эфир основного информационного выпуска ТСН в 19.30 по понедельникам и средам, предлагая зрителям 1+1 международный контекст актуальных событий, а также анализ ключевых британских и мировых новостей.