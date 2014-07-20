Порошенко: Украинская армия освобождает Рубежное от боевиков
Украинские вооруженные силы заблокировали город Рубежное Луганской области и сейчас идет его освобождение от боевиков
Об этом президент Петр Порошенко заявил во время разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Несмотря на сопротивление террористов, сегодня украинские вооруженные силы заблокировали город Рубежное Луганской области и сейчас продолжается его освобождение от боевиков", - сказал президент.
Он также отметил, что "украинская армия, несмотря на сопротивление боевиков, которые продолжают получать высокоточное оружие и тяжелую технику из России, продолжает наступление и освобождает от этого нашествия территорию государства, восстанавливая порядок и жизнедеятельность в городах и селах Украины".
Кроме того, Порошенко отметил, что украинская сторона готова обеспечить все необходимое для деятельности международной комиссии в проведении всестороннего расследования катастрофы самолета «Малазийских авиалиний».
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Однако, по его словам, террористы продолжают препятствовать проведению надлежащего расследования.
"Грубое обращение боевиков с телами погибших, среди которых 80 детей, их перемещение с места трагедии доказывает, что эти аморальные издевательства проводятся с целью уничтожения улик", - отметил Порошенко
Президент убежден, что действия террористов должны получить международную оценку и ответную реакцию цивилизованного мира, а именно так называемые «ЛНР» и «ДНР» должны быть признаны террористическими группировками.