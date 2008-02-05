Яценюк поставил прогулы 60 депутатам: зарплаты им не видать

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что более 60 народных депутатов Украины не получат заработной платы за сегодняшний день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пленарном заседании парламента.

Перед этим А.ЯЦЕНЮК зачитал предоставленный ему Аппаратом ВР список народных депутатов Украины, которые не зарегистрировались на сегодняшнем заседании парламента.

Председатель ВР отметил, что эти депутаты за сегодняшний день не получат зарплаты, поскольку они отсутствуют на рабочем месте.

Среди отсутствующих сегодня на заседании ВР народных депутатов есть как представители коалиции, так и представители оппозиции.

Так, среди названных народных депутатов, отсутствующих в сессионном зале, в частности, Ринат АХМЕТОВ, Святослав ПИСКУН (фракция Партии регионов), Давид ЖВАНИЯ (фракция НУ-НС), Константин ЖЕВАГО (фракция БЮТ).