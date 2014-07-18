Bloomberg: Путин загнан в угол, крушение малазийского самолета может увеличить изоляцию России

В статье под названием «Путин загнан в угол, так как крушение малазийского самолета может еще больше увеличить изоляцию России», опубликованной на сайте Bloomberg.com, Генри Мейер и Николь Гауэт пишут о том, что непреклонность президента Владимира Путина в отношении Украины может превратить его в международного изгоя, если только будет доказано, что вина за сбитый самолет малазийских авиалиний лежит на пророссийских повстанцах.

Крушение Боинга (BA) 777, на борту которого находилось 298 пассажиров, произошло менее чем через сутки после того как были введены санкции против России, направленные на ряд крупных энергетических компаний и банков. Хотя повстанцы опровергают обвинения украинского правительства в том, что они сбили самолет, представители США на этой неделе заявляли, что Россия поставила еще больше тяжелого оружия мятежникам.

«Если будут убедительные доказательства того, что именно боевики сбили самолет с помощью российского оружия, на Путина будут оказывать очень сильное давление, чтобы он на самом деле способствовал деэскалации конфликта», – Маша Липман, аналитик Московского центра Карнеги, сказала по телефону. «Теперь не только на Западе, но и во всем мире должно измениться восприятие украинского конфликта и роли России в нем».

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Путин, популярность которого выросла до почти рекордного уровня с марта, когда он аннексировал украинский черноморский полуостров Крым, отвергает обвинения в том, что Россия поставляет оружие и добровольцев, и говорит, что он пытается способствовать мирному урегулированию конфликта. Президент России вчера выразил соболезнования в связи с трагедией. К нему присоединился и премьер-министр Дмитрий Медведев.

До этого времени Путину удавалось решительно противостоять экономическим санкциям и угрозам Запада. Трагедия, если следователи обнаружат, что виновны в ней вооруженные российским оружием и плохо обученные украинские повстанцы, поднимет ставки.

Будет проведено расследование

Путину, который попал в тупик противостояний в стиле холодной войны с США и Европой за будущее Украины, возможно, придется обуздать повстанцев, если он поймет, что высвободил «неуправляемую силу», – считает Анджела Стент, руководитель Центра исследований Евразии, России и Восточной Европы в дипломатической школе при Джорджтауновском университете в Вашингтоне.

Вчера Путин сделал заявление перед своим кабинетом министров о том, что ответственность за трагедию лежит на украинском правительстве, потому что если бы не было войны, этого бы не случилось, согласно официальной стенограмме заседания. Путин сказал, что он приказал всем организациям, военным и гражданским, сделать все необходимое, чтобы «расследовать это преступление».

«Такие вещи абсолютно неприемлемы», – сказал он, согласно стенограмме.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию, опубликованную агентством Интерфакс, которое ссылается на слова анонимного российского авиационного чиновника, о том, что малазийский самолет, который совершал авиаперелет в Куала-Лумпур из Амстердама, возможно, был сбит украинской ракетой, целью которой на самом деле был самолет Путина. Российский президент возвращался вчера из Латинской Америки.

Разные национальности

На борту самолета находились 154 голландца, сообщил Уиб Гортер, вице-президент Malaysia Airlines Europe во время пресс-конференции в амстердамском аэропорту Схипхол сегодня. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил, что на борту самолета могло находиться четыре француза. Остальные пассажиры были из разных стран, включая Австралию, Великобританию, Бельгию, Канаду и Филиппины, сказал Гортер.

В то время как правительства этих стран, в том числе США, Франци​​и и Нидерландов, собирают информацию о том, сколько их соотечественников погибло, негодование международного сообщества, вызванное этой трагедией, должно побудить мировых лидеров принять меры для прекращения боевых действий, сказал Ян Бреммер, президент Eurasia Group в Нью-Йорке.

«Самое время для Путина пересмотреть свою «всеобъемлющую» стратегию в отношении Украины. Но трудно представить себе, что он может отступить», – написал Бреммер в комментариях, опубликованных в Twitter.

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Крушение самолета может подтолкнуть украинского президента Петра Порошенко еще больше активизировать военную кампанию против повстанцев, что может вызвать вмешательство России, сказал Бреммер. «Я не верю, что Путин может позволить украинскому правительству просто выгнать сепаратистов», – сказал он в интервью Bloomberg Television.

«Войска дружественной страны»

Украинские сепаратисты в восточной части страны не полностью контролируются Россией, сказал Сэм Чарап, старший научный сотрудник по проблемам России и Евразии центра в Международном институте стратегических исследований, вашингтонской политической группы. Повстанцев можно сравнить с «российским Талибаном, люди в Луганске и Донецке – войска дружественной страны, которые используют, чтобы терроризировать соседа».

Крушение самолета может заставить Россию тактически отступить, сказал он.

«Я не думаю, что они полностью сдадутся, но, возможно, они обуздают наиболее «сумасшедших» повстанцев, которые совсем распустились, и ужесточат дисциплину», – сказал Чарап в телефонном интервью.

В 1983 г., когда самолет корейских авиалиний, рейс 007, был сбит советским военным самолетом над Японским морем, президент США Рональд Рейган назвал крушение «массовым убийством» и «терактом». В СССР заявили о том, что они подозревали, что это был американский самолет-разведчик.

Ракеты «Першинг»

Крушение самолета увеличило разрыв в отношениях с США, когда СССР заставил ООН наложить вето на резолюцию, осуждающую его действия. Через некоторое время после атаки, США удалось заручиться поддержкой союзников для установки ракет «Першинг» в Западной Германии.

Европейский союз и США могут, в конечном счете, принять намного более суровые меры против России в связи с крушением самолета, сказал Стент. «Могут быть введены гораздо более жесткие санкции, чем те, о которых объявили позавчера, если Россия не вернется за стол переговоров», – сказал Стент.

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Последние санкции США были направлены против некоторых крупнейших корпораций России, в том числе нефтедобывающей компании ОАО НК Роснефть (ROSN), газовой компании ОАО НОВАТЭК (NVTK) и кредитора ОАО Газпромбанк, отрезав им доступ к американским рынкам капитала.

Вчера Путин сказал президенту США Бараку Обаме во время телефонного разговора, что он «очень разочарован» введением санкций, которые не помогут положить конец конфликту в Украине, сообщалось в заявлении Кремля.

Сложный боевой комплекс

В самолет, который был сбит на высоте 10 км, скорее всего, стреляли из зенитного комплекса «Бук», которым могут управлять только обученные специалисты, сказал Михаил Ходаренок, главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер».

«Я сомневаюсь в том, что в украинской армии есть те, кто умеет использовать такое оружие, и что у боевиков есть такие специалисты», – сказал он по телефону.

Представитель Белого дома заявил, что украинский военно-транспортный самолет, который был сбит на востоке страны 14 июля с восемью членами экипажа на борту, летел на высоте 7 км, и его можно было сбить только с помощью очень сложного боевого комплекса.

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Чиновник, который попросил не называть его имени, потому что у него не было разрешения говорить публично, сказал, что поток тяжелого оружия из России и помощь пророссийским сепаратистам увеличились за прошедший месяц. Обучение и тактика повстанцев на востоке Украины также стали более сложными, сказал чиновник.

Путин не откажется

Сергей Марков, политический аналитик, который проводит консультации с персоналом Путина и часто представляет свою точку зрения в Кремле, сказал, что крушение самолета малазийских авиалиний было случайным или преднамеренным сценарием украинских властей, чтобы заставить Россию изменить курс.

Президент России, в любом случае, не поддастся давлению и не откажется от помощи повстанцам в восточной Украине, сообщил Марков.

«Путин будет продолжать действовать таким же образом», – сказал Марков. «Что еще он может делать? Отправить войска в Украину? Полностью перестать поддерживать антифашистских повстанцев? Мы все знаем, что банда вооруженных преступников руководит в Киеве».

Крушение самолета подчеркивает всю серьезность конфликта и роль России в нем, считает Маша Липман из Центра Карнеги.

«Мы имеем дело с разнородной армией, которая располагает высокоточным оружием и стреляет во все, что движется», – сказала она.