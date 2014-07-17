В Славянске 70% потребителей подключены к электроснабжению

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В Славянске продолжается восстановление электроснабжения жилых районов города. Сейчас к электроэнергии подключено 70% потребителей», - заявил он.

Также, по словам Лысенко, «в ближайшее время будет поставляться вода: резервуары наполнены, идет очистка воды перед подачей в водопровод».

Читайте такжеЖители Славянска заряжают мобильные от столба в центре города (фото)Кроме того, отметил Лысенко, в Славянске заработал общественный транспорт и восстановлено вещание украинских телеканалов.

«В городе вышли на маршрут троллейбусы. Люди получили возможность смотреть и слушать украинские теле - и радиоканалы. Заработали магазины, налаживается мирная жизнь. Полностью выплачиваются пенсии, социальные пособия и зарплаты бюджетникам. Специалисты из разных уголков Украины оказывают населению медицинскую и психологическую помощь», - заверил пресс-секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, силы АТО освободили Славянск от террористов 5 июля.