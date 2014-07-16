Аваков подал рапорт Президенту о присвоении погибшему лейтенанту Заваде звания Героя Украины

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 16 июля, возле Мариновки, в результате второй попытки уничтожить блокпост Нацгвардии при подавляющем преимуществе сил террористов трагически погиб командир роты спецназначения вч 3029 лейтенант Богдан Завада из города Запорожья. Перед этим он подбил БТР террористов, уничтожил 10 террористов и этим помог перегруппироваться бойцам Нацгвардии на блокпосту», - написал Аваков.

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"После трагической смерти лейтенанта, террористы взяли его телефон и начали издеваться по телефону над женой погибшего... Сообщили ей, что мужа больше нет", - также сообщил Аваков. По его информации, без отца остался 12-летний сын.

«Подал рапорт Президенту о присвоении Богдану Заваде звания Героя Украины. Герой. И у нас долг перед героем», - написал Аваков.