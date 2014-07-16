Утром над Луганщиной зафиксированы два разведывательных беспилотника - ГПСУ

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня около 7 часов утра, в 2 случаях замечены беспилотники, которые осуществляли воздушную разведку позиций украинских силовиков в северной части Луганской области на высоте около 1 км", - сказано в сообщении.

Читайте такжеОБСЕ готовит беспилотники для контроля границы Украины с РоссиейТакже в ГПСУ рассказали, что вчера вблизи одного из мест дислокации пограничников на Луганщине была обнаружена обустроенная позиция для снайпера.

Из тайника изъяли СВД-М, в комплекте 4 магазина и 59 патронов калибра 7,62 мм, в том числе Б32 (бронебойно-зажигательные патроны); АКС-74 с ГП-25 в комплекте 5 магазинов и 150 патронов калибра 5,45 мм РПК-74, в комплекте 1 магазин и 36 патронов 5,45 мм;РПГ-26; камуфлированный китель с георгиевской лентой.