Генпрокуратура взялась за подчиненных Винского

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства транспорта и связи и других государственных предприятий в данной сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, ведомством проводится досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному по фактам злоупотребления служебным положением и завладения денежными средствами в особо крупных размерах должностными лицами Министерства транспорта и связи, Государственной службы автомобильных дорог, ОАО ГАК «Автомобильные дороги Украины» по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 и ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Также предъявлено обвинение директору ГП «Львовский облавтодор» согласно ч.2 ст.364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Выяснено, что обвиняемый, по указанию бывшего руководства Минтранса, заключил заведомо убыточные договоры подряда с двумя предприятиями на проведение оценки противопожарного состояния, обследования системы охраны труда и аэрофотосъемочных работ автомобильных дорог Львовской области. Безосновательно подписав акты приема выполненных работ, служащий своими действиями нанес государственному предприятию ущерб на сумму свыше 17 млн. грн.

На данный момент уголовное дело по обвинению руководителя ГП «Львовский облавтодор» выделено в отдельное производство. Решается вопрос об утверждении обвинительного заключения и направления дела в суду.