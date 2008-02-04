Ющенко поставил перед коалицией задачу и дал полдня

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО определил одним из главных вопросов, стоящих сегодня в повестке дня, доработка государственного бюджета Украины на 2008 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня во время традиционной еженедельной встречи с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Участие во встрече также приняли секретарь СНБОУ Раиса БОГАТЫРЕВА, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, лидеры фракций Блока «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО, Блока Юлии Тимошенко – Иван КИРИЛЕНКО.

«Я хотел бы, чтобы мы четко высказались относительно приоритетов доработки бюджета 2008 года», - подчеркнул Президент в этом контексте.

Также глава государства еще раз отметил, что считает главной задачей на сегодня разблокирования работы Верховной Рады, обеспечение нормальной рабочей атмосферы в законодательном органе государства. Первым шагом в этом направлении, по его словам, должно стать разблокирование парламентской трибуны и проведения в нормальном рабочем режиме пленарного заседания 5 февраля 2008 года.

«Я обращаюсь к вам, уважаемые участники коалиции: вторую половину сегодняшнего дня мы должны посвятить проведению заключительных консультаций с оппозицией и принять тот компромисс, который бы дал возможность разблокировать работу парламента», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент подтвердил, что в первый день второй сессии Верховной Рады Украины шестого созыва намерен выступить с ежегодным посланием к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.

Среди первоочередных задач Верховной Рады, подчеркнул В.ЮЩЕНКО - обеспечение полноценного функционирования Конституционного Суда Украины и урегулирование работы Высшего совета юстиции. Он также отметил, что на сегодня в Верховной Раде зарегистрированы свыше 600 законопроектов, направленных на решение неотложных социально-экономических, политико-правовых и гуманитарных проблем. Всевозможные промедления слишком дорого обходятся стране, отметил глава государства.

Также на встрече обсуждались итоги работы Всеукраинского форума «Власть и бизнес – партнеры» и вопросы возобновления работы Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины. Отдельное внимание было уделено вопросу регулирования природных монополий.