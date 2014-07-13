Бильдт: численные признаки российской дестабилизирующей деятельности в восточной Украине растут
20:12, 13 июля 2014Политика
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Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт считает, что в то время, когда внимание международного сообщества приковано к другим частям мира, Россия, используя этот момент, активизировала "дестабилизирующую деятельность".
Карл Бильдт подчеркнул растущую дестабілізаційну деятельность РФ / фото uk.wikipedia.org
Об этом говорится в его записи, сделанной в воскресенье на странице в "Твиттере".
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"Когда международное внимание приковано к другим местам, многочисленные признаки российской дестабилизирующей деятельности в восточной Украинерастут", - написал Карл Бильдт.
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