Бильдт: численные признаки российской дестабилизирующей деятельности в восточной Украине растут

20:12, 13 июля 2014
Политика
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Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт считает, что в то время, когда внимание международного сообщества приковано к другим частям мира, Россия, используя этот момент, активизировала "дестабилизирующую деятельность".

Карл Бильдт отметил растущую дестабилизационную деятельность РФ / фото uk.wikipedia.org

Об этом говорится в его записи, сделанной в воскресенье на странице в "Твиттере".

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"Когда международное внимание приковано к другим местам, многочисленные признаки российской дестабилизирующей деятельности в восточной Украинерастут", - написал Карл Бильдт.

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