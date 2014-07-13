Бильдт: численные признаки российской дестабилизирующей деятельности в восточной Украине растут

Об этом говорится в его записи, сделанной в воскресенье на странице в "Твиттере".

Читайте такжеЕвропа никогда не должна признавать аннексию Крыма, иначе будут другие „Крымы" - Бильдт

"Когда международное внимание приковано к другим местам, многочисленные признаки российской дестабилизирующей деятельности в восточной Украинерастут", - написал Карл Бильдт.