МИД Швеции одобряет предложение Путина не применять армию РФ в Украине

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Хорошо, что президент России предлагает Совету федерации отменить решение о вторжении в Украину», - написал Бильдт.

Он подчеркнул, что использование Вооруженных сил РФ в Украине было бы «грубым нарушением международных норм».

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Путина о возможном введении войск в Украину.

Сегодня, 24 июня, Путин предложил Совету федерации отменить разрешение на использование Вооруженных сил РФ на территории Украины.

Совет федерации завтра должен рассмотреть решение об отозвании разрешения президенту России от 1 марта о введении войск в Украину.