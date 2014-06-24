МИД Швеции одобряет предложение Путина не применять армию РФ в Украине
15:32, 24 июня 2014Мир
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Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт одобряет предложение президента РФ Владимира Путина об отмене разрешения Совета федерации на использование Вооруженных сил России в Украине.
Бильдт позитивно оценил шаг Путина / uk.wikipedia.org
Об этом он сообщил в своем Twitter.
«Хорошо, что президент России предлагает Совету федерации отменить решение о вторжении в Украину», - написал Бильдт.
Он подчеркнул, что использование Вооруженных сил РФ в Украине было бы «грубым нарушением международных норм».
Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Путина о возможном введении войск в Украину.
Сегодня, 24 июня, Путин предложил Совету федерации отменить разрешение на использование Вооруженных сил РФ на территории Украины.
Совет федерации завтра должен рассмотреть решение об отозвании разрешения президенту России от 1 марта о введении войск в Украину.
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