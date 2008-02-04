Украине будет плохо, если Россия разложит риски по разным корзинам?

Совладелец компании «РосУкрЭнерго» Дмитрий ФИРТАШ заявляет о возможных негативных последствиях для Украины от пересмотра цены на транзит газа по ее территории.

Об этом он сказал в своем первом телевизионном интервью на телеканале «Интер» вечером 3 февраля.

В частности, Д.ФИРТАШ подчеркнул, что «государство должно разделить политику и бизнес, а не пугать, с приходом каждого правительства, что они пересматривают цены».

«Они сами вынуждают Россию думать, надежный ли партнер Украина в поставках и транзите газа», - отметил Д.ФИРТАШ.

По его словам, из-за роста средней цены на газ в Европе Россия «получила уникальную ситуацию». «Она может теперь определять возможность, через какие потоки диверсифицировать свои поставки газа», - отметил он.

«Россия начинает думать, как строить обходные трубопроводы. Она хочет разложить свои риски по разным корзинам… для Украины это очень плохо», - считает Д.ФИРТАШ.

Вместе с тем он отметил, что цена на газ для Украины низкая по сравнению с европейскими ценами, потому что «Украина является одним из основных игроков газового рынка Европы» и «чтобы привезти газ в Европу и продать, нужно обеспечить им Украину».

«Мы прекрасно понимаем, что Украина не может заплатить большую цену за газ», - отметил Д.ФИРТАШ. По его словам, цена на газ для Украины была рассчитана так, чтобы Украина смогла ее заплатить и чтобы покрыть себестоимость газа для «РосУкрЭнерго».

Д.ФИРТАШ также подчеркнул, что «РосУкрЭнерго» - это «нормальная газотрейдерная компания», которая правильно сбалансирована и стабильность поставок газа через которую не вызывает опасений у европейских стран.

Как сообщалось, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил решение о переходе Украины на прямые поставки природного газа и отказе от посреднических услуг компании «РосУкрЭнерго».

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) является эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО "УкрГазЭнерго".

50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО "Газпром", 45% – украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.