Со стороны аэропорта Донецка раздаются звуки боя

Как передает корреспондент "ОстроВа", по долетающим звукам можно сделать вывод, что работает тяжелая артиллерия. Авиация не задействована.

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Аэропорт контролируется украинскими военными. В то же время по пути к нему боевики "ДНР" установили ряд блокпостов.