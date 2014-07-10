Со стороны аэропорта Донецка раздаются звуки боя

14:40, 10 июля 2014
Политика
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Звуки боя слышны со стороны международного аэропорта в Донецке

Со стороны аэропорта слышна стрельба /фото УНИАН

Как передает корреспондент "ОстроВа", по долетающим звукам можно сделать вывод, что работает тяжелая артиллерия. Авиация не задействована. 

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Аэропорт контролируется украинскими военными. В то же время по пути к нему боевики "ДНР" установили ряд блокпостов. 

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