Муж Семенюк после свадьбы сменил фамилию

Глава Фонда Госимущества Валентина Семенюк вышла замуж более двух недель назад, но до сих пор так и не побывала в свадебном путешествии. Билеты на Мальдивы еще в день бракосочетания молодоженам подарил сын Виталия Самсоненко, мужа Валентины Петровны, правда, путевкой новобрачные еще не воспользовались. «Политическая ситуация такова, что стоит мне уехать из Киева, как сразу скажут, что испугалась, сбежала. Вот и откладываем медовый месяц», призналась "Сегодня" Валентина Семенюк.

По словам главы ФГИУ, ее семейная жизнь началась с нового места жительства и новых документов. «Вот с Виталиком паспорта новые получили. Теперь я не просто Семенюк, а Семенюк-Самсоненко. А Виталик тоже свою фамилию поменял. Он теперь Самсоненко-Семенюк. Мы хотели, чтобы у нас были двойные фамилии. Это немножко странно, но в то же время интересно», - смеется Валентина Петровна. Живут новобрачные в квартире мужа, в центре Киева, на улице Старонаводницкой.