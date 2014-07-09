Террористы освободили 8 заключенных из исправительной колонии в Торезе - СМИ

Вооруженные люди освободили восемь заключенных из исправительной колонии № 28 в городе Торезе в среду, 9 июля.

Эту информацию подтвердили "ОстроВу" в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Группа вооруженных людей появилась на территории исправительной колонии № 28 в Торезе сегодня около 17 часов. Они захватили в заложники работников колонии, в частности, речь идет о сотрудниках бухгалтерии, и потребовали освобождения 8 заключенных.

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"На данный момент заложники освобождены. Восемь заключенных, освобождения которых требовали вооруженные люди, присоединились к группе террористов и скрылись вместе с ними", - сказали в пресс-службе.

На данный момент открыто уголовное производство по части 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт). Прокуратура области контролирует ход расследования.

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По данным "ОстроВа", все 8 освобожденных террористами заключенных имеют опыт участия в военных действиях на территории других государств.