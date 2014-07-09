На Луганщине террористы украли с блокпоста экскаватор

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы ГУМВД Татьяна Погукай, 8 июля в 16.00 на блокпосту, расположенном в районе нефтеперерабатывающего завода в г. Лисичанске,вооруженные люди, одетые в камуфлированную одежду, забрали экскаватор «New hollаnd» г/н 00868ТВВ компании «ЛИНИК» для рытья окопов в селе Белогоровка Попаснянского района.

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Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 2 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).

Справка УНИАН. Лисичанский нефтеперерабатывающий завод - основной перерабатывающий актив международного холдинга "ТНК-ВР" в Украине.

Лисичанский НПЗ является вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в Украине, способным перерабатывать 16 млн тонн нефти в год.