Пропал главный милиционер Лисичанска

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы ГУМВД Татьяна Погукай, вчера, 8 июля, в 07.30 41-летний подполковник милиции вышел из дома на службу и связь с ним оборвалась. Местонахождение его неизвестно.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 349 Уголовного кодекса (захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника) - предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

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Принимаются меры по установлению местонахождения подполковника.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики похитили более десятка жителей Донецкой и Луганской областей, а также свыше 20 автомобилей граждан и предприятий региона.