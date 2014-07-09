Террористы на Донбассе вербуют наемников за 20 тысяч рублей в месяц - СНБО

Террористы на Донбассе вербуют наемников за 20 тыс. российских рублей в месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«С каждым днем боевики теряют поддержку населения Донбасса. В частности террористы публично объявили о том, что готовы платить по 20 тыс. российских рублей в месяц тем, кто готов присоединиться к их бандам», - отметил он.

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«Это подтверждает, что против украинских силовиков будут воевать наемники», - констатировал Лысенко.