В Европе в разы выросло количество украинских просителей убежища

Об этом сообщил директор Европейского агентства по вопросам предоставления убежища Роберт Виссер в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, за период с марта по май более 2 тыс. украинцев подали прошения о предоставлении убежища в одной из стран ЕС или в Швейцарии или Норвегии. За последние 20 лет количество просьб от украинцев о предоставлении убежища составляло около 100 в месяц.

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Как пояснил Роберт Виссер, большинство соискателей-украинцев не обязательно являются беженцами из своей страны. В большей степени речь идет об украинцах, которые живут и работают в одной из западных стран и не хотят возвращаться на родину, где теперь стало опасно. "Этот же феномен мы наблюдали полтора года назад с гражданами Сирии", - отметил Робер Виссер.

Европейские ведомства, по его словам, из-за напряженной ситуации в Украине в настоящее время столкнулись с трудностями при обработке просьб о предоставлении убежища. Многие ведомства пытаются как можно дольше затягивать принятие решений по этим просьбам.