Гиркин-Стрелков назвал расценки для наемников
08:54, 09 июля 2014Политика
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Наемники террористической организации ДНР будут получать от пяти до восьми тысяч гривень.
Reuters
Об этом заявил один из главарей бандформирований "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), передает РИА Новости.
Наемников он называет "контрактной армией".
Читайте такжеСтрелков назначил себя «военным комендантом» Донецка - СМИ"Начиная с этого месяца, ополченцам планируется выплачивать достаточно серьезные, ну, по местным меркам, суммы, то есть от пяти до восьми тысяч гривен. Мы планируем с июля месяца ввести оплату. То есть мы будем создавать контрактную армию", - сказал Гиркин.
Ранее в СНБО заявили, что сообщники Гиркина дали ему два дня, чтобы вернуть исчезнувшую "кассу" террористической организации.
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