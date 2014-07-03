Европа выделит Украине на реализацию региональной политики 55 млн евро

По словам вице-премьера, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Гройсмана, Верховная Рада начала конституционный процесс, который позволит провести децентрализацию власти. "Это позволит сотням, тысячам территориальных громад Украины выйти на совершенно иной уровень развития своих возможностей", - отметил вице-премьер.

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"Имеем поддержку европейских партнеров. Только в этом году на региональную государственную политику сконцентрировано 55 млн евро, которые сможем получить в бюджет”, - добавил он. По словам Владимира Гройсмана, эти средства будут направлены на социальные региональные программы и на развитие территорий.