Порошенко сообщил, что назначает Муженко руководителем Генштаба Вооруженных сил

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил в парламенте.Читайте такжеВР утвердила Гелетея на посту Министра обороны

Он отметил, что Муженко - “это человек, который героически проявил себя сейчас во время антитеррористической операции, генерал со стратегическим мышлением, пользующийся беспрекословным авторитетом среди личного состава, настоящий профессионал и настоящий патриот Украины».