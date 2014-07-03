Порошенко сообщил, что назначает Муженко руководителем Генштаба Вооруженных сил
13:00, 03 июля 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что назначает генерал-лейтенанта Виктора Муженко на должность руководителя Генерального штаба Вооруженных сил.
Порошенко сообщил, что назначает Муженко руководителем Генштаба Вооруженных сил / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил в парламенте.Читайте такжеВР утвердила Гелетея на посту Министра обороны
Он отметил, что Муженко - “это человек, который героически проявил себя сейчас во время антитеррористической операции, генерал со стратегическим мышлением, пользующийся беспрекословным авторитетом среди личного состава, настоящий профессионал и настоящий патриот Украины».
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