Порошенко сообщил, что назначает Муженко руководителем Генштаба Вооруженных сил

13:00, 03 июля 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что назначает генерал-лейтенанта Виктора Муженко на должность руководителя Генерального штаба Вооруженных сил.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил в парламенте.Читайте такжеВР утвердила Гелетея на посту Министра обороны

Он отметил, что Муженко - “это человек, который героически проявил себя сейчас во время антитеррористической операции, генерал со стратегическим мышлением, пользующийся беспрекословным авторитетом среди личного состава, настоящий профессионал и настоящий патриот Украины».

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