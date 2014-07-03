Госдеп США: Украинская АТО носит умеренный характер

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента Джен Псаки, сообщает Голос Америки.

«Они предприняли шаги по поддержанию спокойствия в их собственной стране», – констатировала Псаки.

«Мы считаем, – продолжала она, – что президент Порошенко был готов в одностороннем порядке заявить о прекращении огня, но это требует обоюдных действий, а пророссийские сепаратисты не были готовы пойти на эти шаги. У них (украинских властей) не было партнера для сохранения режима прекращения огня; при этом на них лежит ответственность поддерживать спокойствие и порядок в своей собственной стране».

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Пресс-секретарь Госдепартамента процитировала высказывания командующего войсками НАТО в Европе, генерала Филиппа Бридлава о том, что российские силовики оказывают активную поддержку «движению боевиков, военного оборудования и финансов при пересечении украинской границы».

«Он также отметил, – напомнила Псаки, – что представители (сепаратистов), чрезвычайно активные в Луганске и Донецке, получают российское финансирование. Указал он и на присутствие дополнительных российских частей с российской стороны границы, а среди них – и спецподразделений. Подобное наращивание войск вызывает у нас серьезное беспокойство».

Вместе с тем пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США подчеркнула важность «сохранения открытых каналов связи» с Россией для разрешения украинского кризиса.