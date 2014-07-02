Хмельницкий губернатор сбежал от митингующих через окно

Об этом сообщает местное издание "Е".

Толпа недовольных жителей, активистов и молодых людей спортивной внешности пришли на заседание облсовета, где должны были назначить главного медика области.

Однако митингующие "расширили" список своих требований отставкой губернатора-ударовца Пруса.

Молодые люди спортивного телосложения и активисты выкрикивали "Отставка", "Позор" и "Заявление".

В какой-то момент кто-то сзади губернатора брызнул из газового баллончика, началась драка.

Губернатор несколько раз пытался бежать из зала, и одна из попыток была успешной: он выпрыгнул во внутренний дворик через окно.

Сдерживая его, активисты порвали губернатору пиджак.

Но и в дворике его активисты догнали и окружили.

В облсовет подтянулись однопартийцы Пруса и руководители силовых ведомств области.