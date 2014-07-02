Хмельницкий губернатор сбежал от митингующих через окно
Председатель Хмельницкой ОГА Леонид Прус выпрыгнул через окно и пытался скрыться от митингующих через внутренний двор облсовета.
Об этом сообщает местное издание "Е".
Толпа недовольных жителей, активистов и молодых людей спортивной внешности пришли на заседание облсовета, где должны были назначить главного медика области.
Однако митингующие "расширили" список своих требований отставкой губернатора-ударовца Пруса.
Молодые люди спортивного телосложения и активисты выкрикивали "Отставка", "Позор" и "Заявление".
В какой-то момент кто-то сзади губернатора брызнул из газового баллончика, началась драка.
Губернатор несколько раз пытался бежать из зала, и одна из попыток была успешной: он выпрыгнул во внутренний дворик через окно.
Сдерживая его, активисты порвали губернатору пиджак.
Но и в дворике его активисты догнали и окружили.
В облсовет подтянулись однопартийцы Пруса и руководители силовых ведомств области.