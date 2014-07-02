Климкин: Для нас важны четыре пункта
22:08, 02 июля 2014Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что для Киева в деэскалации конфликта важны четыре пункта: двустороннее прекращение огня, освобождение заложников, миссия ОБСЕ, контроль границы.
REUTERS
Об этом Климкин, который в среду участвовал в конференции в Берлине по урегулированию кризиса в Украине с участием министров иностранных дел Франции, Германии и России, написал на своей странице в Твиттере.
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”4 пункта для нас важны: двустороннее прекращение огня, миссия ОБСЕ мониторинга с 1-го дня, немедленное освобождение заложников, эффективный контроль границ”, - перечислил Климкин.
Как сообщал УНИАН, Климкин, Фабиус, Штайнмайер и Лавров приняли декларацию по итогам конференции.
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