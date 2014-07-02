Климкин: Для нас важны четыре пункта

Об этом Климкин, который в среду участвовал в конференции в Берлине по урегулированию кризиса в Украине с участием министров иностранных дел Франции, Германии и России, написал на своей странице в Твиттере.

Читайте такжеГлавы МИД Украины, России, Германии и Франции приняли совместную декларацию в Берлине

”4 пункта для нас важны: двустороннее прекращение огня, миссия ОБСЕ мониторинга с 1-го дня, немедленное освобождение заложников, эффективный контроль границ”, - перечислил Климкин.

Как сообщал УНИАН, Климкин, Фабиус, Штайнмайер и Лавров приняли декларацию по итогам конференции.