Раде предлагают создать Комиссию по вопросам будущего
16:43, 02 июля 2014Политика
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Народный депутат от "Батькивщины", глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Лилия Гриневич отмечает необходимость создания при Верховной Раде Комиссии по вопросам будущего.
Рада может создать Комиссию по вопросам будущего / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Она сказала во время парламентских слушаний на тему: «О состоянии и законодательном обеспечении развития науки и научно-технической сферы государства».
Читайте такжеВР проголосовала за закон о высшем образовании, который не могла принять 5 лет"Я внесла постановление о создании Комиссии по вопросам будущего при Верховной Раде. Убеждена, что такой орган научно-технической экспертизы государственных решений нужен. И хотя Верховная Рада провалила это постановление, я уверена, что ее надо продвигать", - сказала депутат и добавила, что аналоги такой комиссии действуют во всех развитых странах.
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