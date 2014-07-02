Раде предлагают создать Комиссию по вопросам будущего

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Она сказала во время парламентских слушаний на тему: «О состоянии и законодательном обеспечении развития науки и научно-технической сферы государства».

Читайте такжеВР проголосовала за закон о высшем образовании, который не могла принять 5 лет"Я внесла постановление о создании Комиссии по вопросам будущего при Верховной Раде. Убеждена, что такой орган научно-технической экспертизы государственных решений нужен. И хотя Верховная Рада провалила это постановление, я уверена, что ее надо продвигать", - сказала депутат и добавила, что аналоги такой комиссии действуют во всех развитых странах.