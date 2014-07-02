Раде предлагают создать Комиссию по вопросам будущего

16:43, 02 июля 2014
Политика
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Народный депутат от "Батькивщины", глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Лилия Гриневич отмечает необходимость создания при Верховной Раде Комиссии по вопросам будущего.

Рада может создать Комиссию по вопросам будущего

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Она сказала во время парламентских слушаний на тему: «О состоянии и законодательном обеспечении развития науки и научно-технической сферы государства».

Читайте такжеВР проголосовала за закон о высшем образовании, который не могла принять 5 лет"Я внесла постановление о создании Комиссии по вопросам будущего при Верховной Раде. Убеждена, что такой орган научно-технической экспертизы государственных решений нужен. И хотя Верховная Рада провалила это постановление, я уверена, что ее надо продвигать", - сказала депутат и добавила, что аналоги такой комиссии действуют во всех развитых странах.

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