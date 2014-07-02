Пограничники продолжают брать под контроль проблемные участки границы - СНБО
13:52, 02 июля 2014Политика
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Пограничники продолжают брать под контроль и организовывать охрану проблемных участков на границе с РФ в Луганской и Донецкой областях.
Пограничники восстанавливают контроль над границей / dpsu.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил на брифинге.
«Пограничные подразделения продолжают постепенно брать под контроль и организовывать охрану проблемных участков в приграничных районах Луганской и Донецкой областей», - отметил он.
«Силы и средства пограничных секторов закрепились на определенных огневых позициях, где осуществляют боевое дежурство в полном объеме», - заметил Лисенко.
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Также спикер СНБО сообщил, что «на протяжении суток проводились мероприятия по инженерному обустройству опорных пунктов и контрольных постов».
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