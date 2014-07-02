Пограничники продолжают брать под контроль проблемные участки границы - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил на брифинге.

«Пограничные подразделения продолжают постепенно брать под контроль и организовывать охрану проблемных участков в приграничных районах Луганской и Донецкой областей», - отметил он.

«Силы и средства пограничных секторов закрепились на определенных огневых позициях, где осуществляют боевое дежурство в полном объеме», - заметил Лисенко.

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Также спикер СНБО сообщил, что «на протяжении суток проводились мероприятия по инженерному обустройству опорных пунктов и контрольных постов».