Террористы покидают здание Донецкой облгосадминистрации – спикер СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге.

«Террористы начали процесс эвакуации из здания Донецкой облгосадминистрации. Они имеют целью вывести из города все накопленные финансовые ресурсы и имеющееся у них вооружение», - заявил он.Читайте такжеКоваль: АТО закончится тогда, когда последний наемник уйдет с нашей земли

«Организация обеспечения системы безопасности и охраны данного учреждения (Донецкой ОГА - УНИАН) возложена на чеченских наемников», - заметил Лисенко.

Как сообщал УНИАН, вооруженные террористы 6 апреля захватили здание Донецкой ОГА.