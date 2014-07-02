Минюст запустил пилотный проект электронных торгов

«Запуск системы электронных торгов – позитивный для Украины момент. Во всем цивилизованном мире такая система оправдала себя целиком и полностью», - отметил глава Государственной исполнительной службы Украины Дмитрий Сторожук.

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«Теперь каждый гражданин Украины может принять участие в абсолютно прозрачных электронных торгах, которые проводятся по адресу https://torgi.minjust.gov.ua/ , а также на сайтах региональных управлений юстиции. Нам крайне важно было сделать этот процесс полностью открытым. Теперь каждый желающий в режиме онлайн может зарегистрироваться и принять участие в торгах, узнать, какой товар внесен в систему и выставлен на аукцион, увидеть его фото и описание, посмотреть, как проходит сам аукцион и кто стал его победителем. Система полностью автоматизирована, что полностью исключает коррупционную составляющую в процессе», – заверил чиновник.

По словам Сторожука, отказ от предыдущей системы публичных торгов был обусловлен прежде всего тем, что она имела полностью теневой характер.

«Фактически информация о том, что ведутся торги арестованным имуществом или конфискатом, была в полной мере доступна лишь узкому кругу заинтересованных лиц и компаний, которые зарабатывали на этом огромные деньги. Предварительный сговор о том, кто сколько и за какие деньги должен был купить, имущество был нормой и главным условием такого «бизнеса». Торги проходили на уровне конкретных областей, информация о них существенно ограничивалась, а товары оценивались очень низко. Сейчас система работает полностью по другому принципу. Уже в первый день проведения электронных торгов стало ясно, что имущество практически в каждом из случаев продается дороже своей оценочной стоимости, что выгодно как должнику, так и взыскателю», - отметил он.

По данным Сторожука, в 2013-м году на публичные торги было выставлено имущества на сумму около 8 млрд. грн., в то время как реализовано всего на 1 млрд. грн.

«Столь низкий процент реализации имущества в первую очередь был связан с тем, что «закрытый клуб» кормящихся с публичных торгов компаний занимался исключительно высоколиквидным имуществом. Теперь же мы у них просто забрали эти сверхприбыли, теневые схемы сломаны и все арестованное имущество продается на открытых электронных торгах. Для сравнения в Грузии на таких электронных торгах процент реализации имущества составляет 70-75%. Нам до таких цифр еще далеко, но в ближайшей перспективе планируем удвоить нынешние показатели», - отметил он.