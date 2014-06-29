В Донецке террористы захватили сайт областной организации журналистов и размещают новости

Боевики из террористической организации «Донецкая народная республика» захватили сайт Донецкого областного союза журналистов НСЖУ и самовольно размещают на нем свою информацию.

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на пресс-службу ДОО НСЖУ.

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«Любая информация, размещенная на профильном сайте ДонСЖУ после 28 июня 2014 года, не является официальной Донецкого областного союза журналистов Украины», - говорится в сообщении.