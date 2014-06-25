Порошенко 26-27 июня посетит Страсбург и Брюссель
Президент Украины Петр Порошенко 26-27 июня посетит с рабочим визитом Страсбург и Брюссель.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главы государства. В частности, как отмечается в сообщении, планируется, что 26 июня в Страсбурге Глава государства примет участие в Третьей части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Порошенко обратится с речью к представителям парламентов 47 государств-членов Совета Европы.
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Во время визита запланированы также встречи с руководством Совета Европы с целью обсуждения путей поддержки со стороны этой организации плана реформ в Украине.
27 июня в Брюсселе Президент Украины примет участие в подписании экономических и секторальных положений Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
Также планируется участие Порошенко в заседании Европейского Совета.
В рамках мероприятия состоится ряд двусторонних встреч Президента Украины с руководителями институтов ЕС и государств-членов, говорится в сообщении.