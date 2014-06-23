СБУ задержала группу террористов во главе с «народным мэром» Мариуполя

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Службой безопасности Украины совместно с МВД пресечена деятельность группы граждан Украины, жителей г. Мариуполя, которые оказывали содействие террористической организации – так называемой «Донецкой народной республике», говорится в сообщении.

По данным СБУ, группу из 4 человек возглавляла «народный мэр» Мариуполя Наталия Грузденко. Целью деятельности группы были сбор и передача сепаратистам «ДНР» разведывательных данных относительно украинских подразделений, которые принимают участие в АТО. В дальнейшем боевики использовали указанную информацию для планирования вооруженных нападений на украинских военных, обстрелов их позиций и организации засад на маршрутах передвижения сил АТО.

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18-20 июня 2014 года сотрудниками Службы все члены группы захвачены.

Следственным отделом УСБУ в Запорожской области в отношении указанных лиц зарегистрировано уголовное производство по ч.1. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт), говорится в сообщении.