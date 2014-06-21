Рудьковского на съезде СПУ избрали главой партии

В Киеве съезд Социалистической партии Украины единственным главой избрал Николая Рудьковского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Рудьковского, в поддержку его кандидатуры проголосовали 124 из 160 делегатов съезда.

«Правда, без провокаций не обошлось. Представители ОО «Антикоррупционный комитет Майдана» совместно с неизвестными молодыми людьми пытались сорвать проведение съезда. Последние, кстати, обращались чуть ли не ко всем прохожим с требованием заплатить им обещанные 60 грн за участие в так называемом «пикете съезда», - говорится в сообщении.

Читайте такжеРудьковский написал заявление о выходе из фракции ПР - Рыбак

В пресс-службе также отметили, что переизбрание руководящих органов СПУ происходило «сложно».

Сам Рудьковский объяснил это так: «Потому что те, кто не хотел проведения этого съезда понимали, что я в любом случае не дам уничтожить партию. Поведение со стороны провокаторов уже никого не удивляет, но это было такое неуважение к делегатам нашего сегодняшнего мероприятия».

В пресс-службе напомнили, что Александр Мороз уже официально отныне уже не является главой СПУ.