В Донецке подачу воды сократили на 20%

В Донецке в настоящее время подача воды сокращена на 20%, но в целом обстановка во всех районах города спокойная.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«По состоянию на 13.00 обстановка во всех районах города спокойная. По немногочисленным сообщениям жителей, поступающим на «горячую линию» (15-84), в некоторых районах города в дневное время наблюдаются перебои с водой или ее отсутствие. Это ни в коем случае не должно служить причиной возникновения панических настроений, так как это вязано с тем, что на время проведения ремонтных работ на насосной станции канала «Северский Донецк-Донбасс», в Донецк подача воды сокращена на 20%», - сказано в сообщении.

И подчеркнуто, что город поэтому «был вынужден был перейти на подачу воды по графику, а в полном объеме водоснабжение во всех районах осуществляется утром с 5.00 до 10.00 и вечером с 17.00 до 22.00, а вот в остальное время возможны перебои».

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В горсовете жителям рекомендуют для выяснения причин отсутствия воды обращаться в диспетчерские службы коммунального предприятия «Донецкгорводоканал».