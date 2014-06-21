Дания признана самой дорогой страной Евросоюза

Сравнительный анализ цен на 2400 потребительских товаров и услуг в странах Европы, проведенный Европейским статистическим агентством (Евростат), показал, что Дания в 2013 году была самой дорогой страной среди 28 стран-членов ЕС. По данным Евростата, в Дании цены на товары и услуги на 40% выше среднего по Евросоюзу уровня, пишет ИТАР-ТАСС.

За Данией в этом рейтинге следуют Швеция, где цены превышают среднеевропейские на 30%, а также Люксембург и Финляндия, жителям которых приходится платить за товары и услуги на 23%, чем в среднем по ЕС.

Дания занимает первое место по стоимости шести категорий товаров и услуг - продовольствие и безалкогольные напитки, бытовая электроника, частный транспорт, рестораны и гостиницы. По ценам на одежду эта страна оказалась на четвертом месте, говорится в отчете Евростата, а на табачные и алкогольные изделия - седьмое (включая страны-нечлены Евросоюза). В частности, алкогольные напитки дороже в Ирландии, Финляндии и Великобритании. Большие различия в ценах на алкоголь объясняются различным уровнем налогообложения, пояснил Евростат.

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Покупка автомобиля обойдется жителям Дании на 55% дороже, чем в среднем по ЕС. Второе место по дороговизне автотранспорта заняли Нидерланды - +17%. Самые низкие цены оказались в Болгарии - там покупка автомобиля обойдется почти вдвое дешевле, чем в среднем по ЕС, а также в Румынии и Польше, где цены на машины составляют около 57% от среднеевропейских.

При этом, если рассматривать все страны Европы, а не только членов Евросоюза, то Дания по уровню цен займет лишь третье место, пропустив вперед не входящие в ЕС Швейцарию и Норвегию, отмечается в докладе Евростата. Так, норвежцы в пяти из шести категорий товаров и услуг платят больше датчан, а уровень цен на табачные и алкогольные изделия в Норвегии в 2,5 раза больше среднеевропейского уровня.