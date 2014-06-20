ГПУ возбудила дело в отношении АМКУ за блокирование закупки бронежилетов

Как сообщает пресс-служба ГПУ, по результатам проверки "открыто уголовное производство по факту незаконной остановки закупки за государственные средства бронежилетов служебными лицами АМКУ".

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"Своими действиями служащие создали угрозу национальной безопасности и обороноспособности страны, а также причинили существенный вред интересам государства посредством подрыва авторитета АМКУ", - отмечает пресс-служба.

Сведения об этом правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса ("злоупотребление властью или служебным положением"). Эта статья предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 3 лет, или лишения свободы на такой же срок.

Начато досудебное расследование.