ГПУ возбудила дело в отношении АМКУ за блокирование закупки бронежилетов
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила дело по факту остановки закупки бронежилетов должностными лицами Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).
Как сообщает пресс-служба ГПУ, по результатам проверки "открыто уголовное производство по факту незаконной остановки закупки за государственные средства бронежилетов служебными лицами АМКУ".
Читайте такжеГСЧС Украины заказала бронежилеты и каски в польском государственном холдинге
"Своими действиями служащие создали угрозу национальной безопасности и обороноспособности страны, а также причинили существенный вред интересам государства посредством подрыва авторитета АМКУ", - отмечает пресс-служба.
Сведения об этом правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса ("злоупотребление властью или служебным положением"). Эта статья предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 3 лет, или лишения свободы на такой же срок.
Начато досудебное расследование.